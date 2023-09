«Ficar na primeira equipa do Benfica é importante para Tiago Gouveia, ele é benfiquista»

A mudança de Tiago Gouveia para o Cádiz, por empréstimo, esteve iminente, mas a transferência acabou por não se confirmar e, de acordo com Juanjo Lorenzo, diretor-desportivo do emblema espanhol, há uma explicação para tal."Foi um jogador que seguimos durante toda a temporada passada, no Estoril, que pensámos que nos poderia ajudar esta época. O Benfica exigia cláusula de opção de compra elevada, pois é um jogador no qual confia muito. Ainda falámos com o jogador, apresentámos o projeto, o jogador estava convencido a vir, mas afinal o Benfica decidiu que ele ficava no plantel e perante isso, não tínhamos muitas hipóteses", justificou, numa conferência de imprensa onde explicou as movimentações do mercado, tendo ainda dado conta, que o extremo vê com bons olhos a permanência na Luz: "ficar na primeira equipa do Benfica é uma coisa importante também para o Tiago Gouveia. E ele é benfiquista. Mas se repetir o rendimento que teve no ano passado no Estoril, será um jogador muito importante".