Filipe Gaidão vê filho a assinar pelo Benfica: «Que sejas muito feliz nesse grande clube, assim como eu fui»

O guarda-redes Filippo Matzenbacher Gaidão, de 14 anos, assinou contrato de formação com o Benfica. À primeira vista seria apenas mais um jovem com potencial em quem os encarnados apostam, mas o facto de ser filho de Filipe Gaidão, antigo hoquista que representou as águias entre 2000 e 2003 (ajudou o clube a conquistar duas Taças de Portugal e duas Supertaças), dá outra visibilidade ao jovem."Parabéns por esta tua conquista, só conseguida pelo teu esforço e dedicação. Espero que seja uma ligação de muitos anos ao Benfica e que sejas muito feliz nesse grande clube, assim como eu fui, e que continues a crescer como atleta e homem. Obrigado ao Estoril pelos 8 anos magníficos e pelo apoio sempre prestado, ficará para sempre", escreveu Filipe Gaidão no Instagram a legendar uma fotografia do filho a assinar contrato com o emblema da Luz.Proveniente do Estoril, clube que representou durante 8 temporadas, Filippo Gaidão vive a primeira época de águia ao peito. Iniciado sub-15, o guarda-redes soma, até ao momento, 13 jogos pelos encarnarnados.