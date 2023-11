Florentino sem explicação para o empate: «Creio que fizemos tudo certo...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica chegou ao intervalo a vencer, por 3-0 , mas permitiu ao Inter chegar ao 3-3 em apenas 21 minutos, algo para o qual Florentino não tem explicação."Nunca é fácil, esta era uma vitória que estávamos à procura na Liga dos Campeões. Creio que fizemos tudo certo, durante o jogo, soubemos atacar, defender, mas as oportunidades que eles tiveram foram fatais. Foi desapontante, queríamos mais neste jogo", anotou o centrocampista, que salienta que a equipa procurou a vitória até final: "Creio que são detalhes em podemos estar mais atentos. É Champions, um detalhe paga-se caro. Fizemos de tudo para que não marcassem, mas aconteceu. Mas com menos um ainda criámos oportunidades, o que mostra a nossa mentalidade".Numa partida em que Otamendi cometeu um penálti e António Silva foi expulso, Florentino deixa ainda uma mensagem para a equipa de arbitragem: "São coisas que acontecem durante o jogo, não podemos fazer nada, mas se fossemos nós a decidir, se calhar pensávamos que era falta sobre o João Neves, antes do penálti cometido pelo Otamendi", atirou, aos microfones da DAZN.