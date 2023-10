Folga antecede operação Taça de Portugal

Os jogadores do Benfica que não estão ao serviço das respetivas seleções gozaram ontem um dia de folga. Roger Schmidt tem trabalhado no Seixal com um grupo reduzido em virtude das ausências de 11 internacionais, mas concedeu o domingo de descanso antes de mais um ciclo exigente. O regresso aos treinos está marcado para hoje de manhã, no Benfica Campus, tendo em vista a deslocação aos Açores para a Taça de Portugal. Ocasião para avaliar a evolução das leões de Bah e Di María.