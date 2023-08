Francisco Benitez critica timing da venda de Gonçalo Ramos e lembra o passado: «É Vieira vintage»

Francisco Benitez criticou o timing da venda de Gonçalo Ramos para o PSG, que deverá ser concluída nas próximas horas. O candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica lamenta a saída do avançado antes da Supertaça e lembra o passado das águias com Luís Filipe Vieira."Vender um jogador titular nas vésperas de uma final, sem ser pela cláusula ou por exigências de tesouraria é Vieira vintage e a confirmação de um velho ditado: por vezes algo deve mudar para que tudo continue na mesma", afirmou o membro do movimento 'Servir o Benfica'.O internacional português, recorde-se, sairá num negócio que contempla um empréstimo com cláusula obrigatória de compra a ser ativada no final da próxima época, fixada nos 65 milhões de euros, mais 15 milhões por objetivos.