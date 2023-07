Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Franco Cervi em exclusivo a Record: «Di María é o meu ídolo» Argentino, canhoto e número 11. Tal como Di María, Cervi também tem uma história no Rosario Central e na Luz. O fascínio pelas águias e compatriota são visíveis no lançamento do jogo de amanhã entre Benfica e Celta de Vigo





• Foto: RC Celta