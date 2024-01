Génova volta à carga por Petar Musa, diz jornalista italiano

O Génova voltou à carga por Petar Musa. Segundo Gianluca Di Marzio, jornalista italiano especialista em mercado de transferências, o emblema transalpino apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo avançado croata do Benfica.Segundo a mesma fonte, o negócio tornar-se-á definitivo com base no número de golos que Musa fizer durante a cedência. O dianteiro de 25 anos não tem estatuto de titular na formação de Roger Schmidt e a chegada de Marcos Leonardo acaba por dificultar-lhe essa missão, sendo que na presente temporada soma seis golos e duas assistências em 23 jogos.