Gijs Smal foi apontado ao Benfica mas não interessa

Gijs Smal, lateral-esquerdo do Twente, foi apontado como um nome muito bem cotado para render Grimaldo no plantel do Benfica. Ekrem Konur, jornalista especializado em mercado de transferências, colocou o jogador holandês, de 25 anos, na rota do clube da Luz, assinalando que estava a ser seguido de perto pelos encarnados. De qualquer forma,sabe que este nome não está na lista de possíveis alvos para reforçar o plantel. Como referido na peça principal, Kerkez continua a ser o alvo preferencial para ocupar a vaga deixada em aberto com a saída de Grimaldo para o B. Leverkusen.