Gilberto vai ser reforço do Bahia: defesa faz testes médicos

Gilberto já está em Salvador, a fazer testes médicos, para assinar pelo Bahia. A notícia foi avançada pelo canal Sou Mais Bahia e, mais tarde, por outros órgãos de comunicação social do Brasil como o 'Globoesporte'.Após perder espaço no Benfica ao longo da temporada passada, o defesa pretendia mudar de ares e encontrou na formação orientada pelo português Renato Paiva um destino para poder voltar a ser titular.O lateral-direito, de 30 anos, já tinha tudo acertado com o clube brasileiro há vários dias, mas faltava um entendimento entre o Bahia e o Benfica. Em primeiro lugar, as águias pediam 4 milhões de euros, mas reduziram as exigências para os 3 M€. Porém, o valor final do negócio está ainda por ser apurado.