Gilberto: «Sou muito grato ao Benfica e ao Roger Schmidt»

Em entrevista a Zico, no programa "Resenha do Galinho" da Jovem Pan Esportes, Gilberto abordou o seu futuro no Benfica e assumiu estar à espera de novidades."Ainda não sei. Tenho conversado bastante com os meus empresários. Sou muito grato ao Benfica, ao Roger Schmidt. O que for melhor para mim e para o clube, vai acontecer", disse o lateral, que na mesma entrevista assumiu preferir sair emprestado do que não ter minutos: "Prefiro sempre jogar, fico mais triste quando não jogo."O lateral, de 30 anos, deverá seguir carreira ao serviço do Bahia, clube no qual até já fez exames médicos. Ao queapurou, o defesa irá render 3 milhões de euros ao clube da Luz, numa transferência a título definitivo.