Golo de António Silva no Estoril eleito o melhor de outubro

O golo de António Silva ao Estoril foi eleito pelos adeptos do Benfica como o melhor do mês de outubro, período em que os encarnados marcaram por 8 vezes. O cabeceamento do central, em mergulho, após assistência (também de cabeça) de Musa, aos 90+3 minutos do jogo da 8.ª jornada da Liga Betclic com os canarinhos, valeu o triunfo (1-0) no António Coimbra da Mota e mereceu a distinção dos benfiquistas.