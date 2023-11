Golo do Inter deixa Benfica a depender só de si para ir à Liga Europa: as contas das águias

O Benfica ficou esta quarta-feira arredado de prosseguir na Liga dos Campeões ao perder, por 3-1, diante da Real Sociedad no Anoeta, na quarta jornada da prova milionária. Ainda assim, as águias têm em aberto a possibilidade de garantirem a continuidade nas competições europeias via Liga Europa. Para tal, a equipa comandada por Roger Schmidt terá de assegurar o 3.º lugar do Grupo D, uma tarefa que ficou ligeiramente facilitada após a derrota de hoje do Salzburgo frente ao Inter, por 1-0, resultado que definiu os dois apurados do Grupo D (Real Sociedad e Inter Milão). As águias terão de lutar com o Salzburgo pela vaga europeia e as contas são simples de se fazer.

Sem qualquer tipo de ponto até ao momento na fase de grupos, o Benfica, que recebe o Inter Milão, está obrigado na próxima ronda a fazer, pelo menos, o mesmo resultado do Salzburgo (3 pontos), que vai ao terreno da Real Sociedad, de forma a manter as aspirações. Se assim for, Benfica e Salzburgo chegarão à última jornada separados por três pontos, dando às águias a possibilidade de garantirem o apuramento para a Liga Europa em casa do Salzburgo. Contudo, os encarnados terão de anular a desvantagem de dois golos do jogo disputado na Luz, estando obrigados a derrotar os austríacos por três de diferença.





- Perder com o Inter e o Salzburgo pontuar com a Real Sociedad;- Empatar com o Inter e o Salzburgo ganhar à Real Sociedad;

Benfica garante a Liga Europa se:

- Fizer o mesmo resultado do Salzburgo na próxima jornada e ganhar depois na Áustria por pelo menos três golos;

- Vencer os próximos dois jogos e o Salzburgo não ganhar à Real Sociedad na próxima jornada.