Golo do mês: Pontapé de bicicleta de Arthur Cabral conquista benfiquistas

Os benfiquistas não tiveram dúvidas: o pontapé de bicicleta de Arthur Cabral foi eleito o melhor golo do mês de janeiro. O brasileiro deu com o fundo das redes aos 44 minutos, começando a recuperação da águia rumo à goleada, por 4-1, frente ao Estrela da Amadora.O remate certeiro de Cabral, na 19ª jornada da Liga, foi, entre 17, o preferido dos adeptos do Benfica. "Fiz um belo golo", reconheceu o jogador, no final da partida, na Reboleira. Arthur acabou por ser mesmo eleito o homem do jogo, numa noite em que registou ainda uma assistência.