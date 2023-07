Gonçalo Guedes recupera no Benfica

Gonçalo Guedes continua a recuperar da operação ao joelho esquerdo a que foi submetido em finais de maio, sendo que o está a fazer junto do Benfica com a devida autorização do Wolverhampton. O extremo, de 26 anos, foi cedido pelos ingleses em janeiro mas não foi muito feliz no regresso às águias já que teve duas lesões que impediram uma maior utilização (fez 15 jogos) por parte de Schmidt. Apesar disso, a SAD já demonstrou vontade em renovar o empréstimo.