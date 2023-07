Gonçalo Ramos disponível

Gonçalo Ramos prepara-se para regressar às opções no jogo de hoje após ter ficado de fora frente ao Southampton por precaução. Em junho, o avançado foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após contrair uma lesão na coxa direita, mas nos últimos dias treinou com os colegas sem limitações, pelo menos nos minutos que foram abertos à comunicação social, em Burton.





No encontro com os ingleses, Musa assumiu a titularidade na posição de ponta-de-lança e foi substituído ao intervalo por Tengstedt.

Com o regresso do ‘88’, apenas Henrique Araújo, com uma tendinite, Otamendi, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, e André Gomes, com uma fratura no ombro esquerdo, estão fora das contas.