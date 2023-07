Gonçalo Ramos troca de número e herda o '9' de Yaremchuk

Gonçalo Ramos será o próximo camisola 9 do Benfica. Tal como divulgou a Liga no site, o jogador formado no Seixal deixará de ser o 88 e herda, assim, o número que foi de Yaremchuk em 2022/23, antes de o ucraniano ser transferido para o Club Brugge.Numa altura em que está referenciado por clubes de topo como Bayern e Manchester United, o avançado é peça basilar para Roger Schmidt, que já assumiu desejar mantê-lo, pelo menos, durante mais uma temporada. O internacional português, recorde-se, foi o segundo melhor marcador do campeonato, com 19 golos, apenas superado por Taremi, com 22.Como já tinha sido revelado, Kökçü e Di María, reforços para a próxima temporada, ficam com a camisola 10 e 11, respetivamente.