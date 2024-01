Grémio desiste de Di María: «Se voltar para a América, será para o Rosário»

Em final de contrato com o Benfica, Ángel Di María ainda tem o futuro em aberto, mas uma coisa parece clara: se sair do clube da Luz para voltar à América do Sul, apenas jogará no seu clube do coração, o Rosario Central. As indicações recentes da imprensa vão nesse sentido e, por outro lado, foi isso mesmo que a própria equipa de representação do argentino fez notar ao Grémio, aquando de uma recente abordagem do clube brasileiro pelo craque encarnado.A revelação foi feita por Antonio Brum, vice-presidente do clube gaúcho, em conversa com o jornalista Duda Garbi. "Sobre o Di María: não há nada. Tenho que deixar claro para não criar falsas expectativas. Realmente houve um momento no meio da temporada em que achámos que íamos perder o Suárez e, na época, o Di María estava a ficar livre, mas depois foi para o Benfica. Houve um contato, mas a parte do atleta disse que ele não jogaria no Brasil. Se voltasse para a América, seria para o Rosário Central, o clube do coração. E nem se falou com o atleta, só com quem o representa. Não acredito que ele vá jogar em qualquer clube da América do Sul que não seja o Rosário", declarou Antonio Brum.