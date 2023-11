Grimaldo ainda deixa saudades

A saída de Grimaldo tarda em ser esquecida na Luz. Questionado sobre a mudança nas laterais em comparação com a época passada, Schmidt recordou que o agora jogador do Bayer Leverkusen era "perfeito" para a sua ideia. Por outro lado, sublinhou que Jurásek, contratado por 14 M€ para render o espanhol, ainda precisa de se adaptar apesar de já ter chegado há 4 meses. A lesão de Bernat também atrapalha.

"Sem Grimaldo, perdemos um lateral-esquerdo muito experiente e fiável, sempre apto e a um nível elevado, mentalmente forte, também com muita experiência em grandes jogos e, claro, era perfeito para a nossa forma de jogar", começou por analisar o técnico, que admitiu "precisar de todos os jogadores a um nível elevado para lutar por todas as competições".

Para o estilo de jogo dos encarnados, explicou o técnico, "os laterais são muito importantes tanto a defender como a atacar" e, nesta altura, Jurásek não cumpre os requisitos. "Precisa de mais tempo para se adaptar, sendo que o Bernat está lesionado", evidenciou.

Com o lateral-direito Bah lesionado, Schmidt assumiu que "não é fácil substituir estes jogadores", apesar de ter uma figura a facilitar-lhe o trabalho. Médio de raiz, Aursnes tem jogado a lateral, seja à direita ou à esquerda, e até aprecia ir variando a sua missão, de acordo com o treinador. "Preciso dele em todo o lado. Felizmente, tem a capacidade para fazer isso. Às vezes, até penso que ele gosta de jogar numa posição diferente em cada partida. Isso é bom para nós", concluiu.

Checo busca ritmo mas perdeu espaço

A 19 de outubro, Roger Schmidt confessou que Jurásek "estava a precisar de alguns jogos para alcançar a melhor forma", após o checo ter contraído uma entorse no tornozelo direito. No entanto, o lateral, de 23 anos, tem perdido espaço na equipa. Desde a última paragem para jogos de seleções, as águias já fizeram 6 partidas, mas Jurásek foi apenas titular na derrota caseira com a Real Sociedad, por 1-0. Foi suplente utilizado em mais 3 encontros e não saiu do banco nos 2 restantes.