Grimaldo celebra o golo de Rafa: «Vamos c...»

Grimaldo demonstra que continua a acompanhar bem de perto a atualidade do Benfica. Pouco depois de Rafa fazer o segundo golo dos encarnados na Red Bull Arena, frente ao Salzburgo, o internacional espanhol publicou uma fotografia da transmissão televisiva do duelo decisivo das águias e mencionou o avançado português, que aparecia entretanto na imagem. "Vamos c...", pode ler-se na publicação do lateral do Bayer Leberkusen.