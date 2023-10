Grimaldo continua de olho no Benfica e faz pedido a Otamendi: «Quero os três pontos amanhã»

Grimaldo deixou o Benfica no último mercado para rumar ao Bayer Leverkusen, mas o Benfica não parece sair de si. Na véspera dos encarnados defrontarem a Real Sociedad para a Liga dos Campeões, naquele que é um jogo de capital importância para as águias continuarem a sonhar com o apuramento para os oitavos de final, Otamendi publicou uma fotografia do treino de hoje no Instagram e, entre as centenas de comentários, lá estava um pedido do lateral-esquerdo espanhol."Quero os 3 pontos amanhã pa!", escreveu o grimaldo, que viu o Otamendi responder com dois emojis, um de força e outro como que a concordar com o pedido. Como não poderia deixar de ser, alguns benfiquistas também responderam ao comentário, sendo que alguns insistiram para que Grimaldo viesse... "colaborar".