Grimaldo explica ida para o Bayer Leverkusen e recorda melhor memória no Benfica: «Foi muito emocionante»

Grimaldo explicou, em entrevista ao 'AS' em colaboração com a agência IAM Sports, que a decisão de sair do Benfica para rumar ao Bayer Leverkusen se deveu, maioritariamente, à influência de Xabi Alonso e do diretor desportivo do clube alemão, frisando que acredita ter sido a escolha certa para a sua carreira."[A Bundesliga] É uma liga competitiva e, por isso, é difícil chegar à Liga dos Campeões. Tomei esta decisão por conta de Xabi Alonso e do diretor do clube, e acredito que tenha sido uma decisão acertada", começou por referir o jogador, de 27 anos."O último jogo do campeonato foi muito emocionante. Por conseguirmos o título, por saber que era o meu último jogo, por ter marcado... Foi um momento muito emocionante"."Essa opção esteve sempre em cima da mesa, mas estou a traçar o meu caminho. Talvez exista essa possibilidade no futuro, mas por agora estou a fazer o meu percurso"."Sou um dos laterais que podem ter essa oportunidade e irei trabalhar para isso. Agora na Bundesliga vou mostrar que sou capaz de lá ir".