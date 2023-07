Grimaldo garante: «Estive em negociações para renovar com o Benfica até ao último mês e meio»

Grimaldo garantiu, em declarações ao 'Mundo Deportivo' em parceria com a agência IAM Sports, que esteve em negociações para renovar com o Benfica até "um mês e meio antes do final da temporada passada", referindo que a decisão de deixar as águias para rumar ao Bayer Leverkusen não tinha sido tomada antes desse momento."Não é verdade [que tinha decidido sair]. A saída não estava clara. Estive em conversações com o Benfica praticamente até ao último mês e meio antes do final da temporada passada e não conseguimos chegar a acordo. Depois, tomei a decisão de ir para o Bayer Leverkusen", começou por dizer o espanhol, de 27 anos.Questionado sobre o porquê de ter então rumado à Bundesliga, Grimaldo justificou-o como sendo um bom desafio. "Era o momento de procurar novos objetivos e novas experiências, e acredito que a Bundesliga é um bom campeonato para mim, para continuar a crescer enquanto jogador profissional".Ao fim de sete temporadas de águia ao peito, Grimaldo referiu estar "muito orgulhoso" da história que fez no clube. "Fica aquilo que fiz, história no clube. Nem todos o podem dizer. Isso é o que ficará para a história e estou muito orgulhoso. Ainda mais com o último jogo, em que consegui marcar um golo", concluiu.Grimaldo, refira-se, assinou um contrato válido até 2027 com o Bayer Leverkusen.