Grimaldo: «Schmidt queria que eu ficasse mas deu-me os parabéns pela mudança»

Em entrevista aos meios de comunicação do Bayer Leverkusen, Grimaldo lembrou a passagem pelo Benfica e a vontade de Roger Schmidt em contar com o defesa na próxima época. O lateral aproveitou para agradecer ao treinador.





"É claro que Roger Schmidt realmente queria que eu ficasse. Ele deu-me os parabéns pela mudança. Estou muito grato por ter jogado tanto com ele", referiu, mostrando os objetivos que tem para o seu novo desafio. "Sempre desempenhei um papel de liderança nas equipas em que joguei. Essa é a minha aspiração. Quero ajudar a equipa a dar um salto de qualidade, claro que quero ganhar títulos."O espanhol, de 27 anos, também lembrou que já tem uma grande experiência a nível internacional, apesar da maior fama da Bundesliga em comparação com a liga portuguesa. "O campeonato português talvez seja um pouco mais fraco que a Bundesliga, mas já fiz 40 jogos ao mais alto nível na Champions. Vou precisar de preparação para me habituar à equipa e ao ritmo", defendeu.