Hélder Malheiro irritou Otamendi

No final da 1ª parte surgiu um momento que deixou os benfiquistas de nervos em franja. Cafú Phete fez falta sobre Rafa, o árbitro Hélder Malheiro assinalou-a, marcou com o spray o local da infração e, depois, colocou a barreira. Di María colocou a bola à frente da marca, o árbitro pontapeou-a ligeiramente até ela chegar ao local da marca e, com isto, os jogadores encarnados reclamaram junto do árbitro, defendendo que o livre não seria batido no sítio correto.

Otamendi, capitão do Benfica, teve os protestos mais veementes e, por isso, acabou por ver cartão amarelo nesses instantes finais da etapa inicial.