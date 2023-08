Inteligência Artificial prevê rendimento de Beltrán no Benfica: um golo a cada 182 minutos

Olocip prevê impacto dos avançados associados ao Benfica

Lucas Beltrán, avançado do River Plate, é a primeira opção do Benfica para substituir Gonçalo Ramos, que está a caminho do PSG. Além de Beltrán, Pedro (Flamengo) e Marcos Leonardo (Santos) são outros alvos das águias. A 'Olocip', empresa de Inteligência Artificial aplicada ao futebol lançada por Estebán Granero, ex-médio do Real Madrid, analisou estes três jogadores e fez a previsão do impacto que poderão ter no Benfica e com os princípios de jogo de Roger Schmidt.Estas são as conclusões: Pedro marcaria um golo a cada 155 minutos e faria uma assistência a cada 870'; segue-se Marcos Leonardo (um golo a cada 182' e uma assistência a cada 844') e Lucas Beltrán, que tem o mesmo registo nos golos (182') e menos em assistência (788')A 'Olocip' estudou também o impacto coletivo. Pedro contribuiria para que o Benfica criasse um golo no campeonato a cada 355 minutos, Marcos Leonardo a cada 387 minutos e Beltrán a cada 432 minutos.