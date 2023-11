Irlandeses dizem que Benfica quer jovem do Cork City: tem 15 anos e já jogou na equipa principal

O jornal 'Irish Examiner' dá esta segunda-feira conta do interesse do Benfica em Jaden Umeh, um jovem extremo de apenas 15 anos, que este fim de semana fez história ao estrear-se pela equipa principal do Cork City (jogou 15 minutos na derrota diante do Bohemians, por 4-1, no fecho do campeonato irlandês). Segundo a publicação, a ideia das águias passa por contratar o jogador assim que este completar 16 anos (atingirá essa idade a 18 de março do próximo ano).Esta informação surge algumas semanas depois de uma outra, apresentada pelo 'Echo', que dava conta que o Benfica tinha enviado emissários para observar o jovem no duelo entre os Sub-17 da Irlanda diante da Arménia, de qualificação para o Europeu da categoria. Nessa partida, o jovem dianteiro marcou um dos quatro golos da equipa irlandesa.Responsável pela estreia de Umeh no futebol profissional, com 15 anos e 230 dias, o técnico Liam Buckley mostrou-se rendido àquilo que viu do jovem. "É um talento incrível. Tem apenas 15 anos, mas é fantástico vê-lo a enfrentar os defesas. Notas a velocidade e a forma direta como joga, sempre à procura do um para um. Foi brilhante. Gostava de tê-lo lançado noutra situação, com menos pressão, mas mesmo assim mereceu a oportunidade", disse o treinador.