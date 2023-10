Isaías recorda golos ao FC Porto: «Dizem por aí que o Couto ainda procura os rins dele»

Isaías, ex-avançado do Benfica, recordou nas redes sociais um bis que fez ao FC Porto, nas Antas, em 1993, e aproveitou para picar, em tom de brincadeira, um antigo adversário com quem travou vários duelos: o central Fernando Couto."Dizem por aí que o Couto ainda procura os rins dele", salientou o brasileiro, em alusão ao empate a três golos, no campeonato de 1993/94.Nesse encontro, Vinha colocou os dragões em vantagem, mas Isaías e Rui Águas marcaram para a reviravolta ainda antes do intervalo. Paulo Pereira viria a recolocar a igualdade, mas Isaías bisou e lançava o Benfica para a vitória. No entanto, Paulo Pereira também viria a bisar e deixar tudo empatado.