Italianos alertam Inter Milão para o talento de Di María: «Apesar dos seus 35 anos...»

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões realizou-se esta quinta-feira no Mónaco e colocou Benfica, Inter Milão, Salzburgo e Real Sociedad no Grupo D da competição. Horas após o resultado final do sorteio, o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport' analisou os três adversários que os vice-campeões europeus irão defrontar nesta fase da competição, assinalando as figuras principais de cada uma das equipas, assim como o perfil do treinador e o esquema tático mais utilizado.

No momento de lançar um olhar ao plantel dos encarnados, o 'Gazzetta dello Sport' destacou dois nomes: Ángel Di María e... Anatoliy Trubin, com o argentino a receber, naturalmente, maior destaque: "Apesar dos seus 35 anos, Ángel Di María continua a ser capaz de ser o jogador mais decisivo da equipa. O regresso ao Benfica foi uma escolha feita com o coração, depois de por lá ter passado entre 2007 e 2010. Schmidt colocou-o a desempenhar uma função que lhe permite extrair o máximo de si, ou seja, como extremo num 4x2x3x1, onde o argentino começa desde a direita para criar perigo no meio. No último jogo para o campeonato marcou um golo de penálti", pode ler-se no artigo hoje publicado na edição online do 'Gazzetta dello Sport'.

Já o guardião ucraniano é recordado por ter estado na lista de possíveis reforços do Inter Milão para a baliza depois da saída de André Onana para o Manchester United, só que o ex-Shakhtar Donetsk (adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões) acabou por rumar à Luz.



A mesma fonte não esqueceu ainda a saída de Gonçalo Ramos "uma das mais-valias do plantel" para o PSG, além das chegadas de Kökçü (ex-Feyenoord), Jurásek (ex-Slavia Praga), Arthur Cabral (ex-Fiorentina) e Gonçalo Guedes.