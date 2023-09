Italianos dizem que Benfica está interessado em médio do Empoli

O mercado de verão fechou em Portugal, mas as notícias do alegado interesse do Benfica em alguns jogadores continuam a surgir. Ontem, o 'Tuttosport' deu conta que os encarnados seguem atentamente Tommaso Baldanzi, médio de 20 anos do Empoli, considerado uma das esperanças do futebol italiano e avaliado em cerca de 15 milhões de euros.





Segundo a referida publicação, Juventus e Fiorentina são outros clubes que também estão interessados no jogador, apontado como um dos animadores da próxima janela de mercado.