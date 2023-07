Iuri Moreira deixa Benfica e deve rumar ao Marselha

O 'L'Equipe' adianta que Iuri Moreira, jovem avançado de 19 anos estava no Benfica, vai rumar ao Marselha. O dianteiro, que na época passada rodou entre equipa Sub-23 e juniores - fez 12 golos em 33 partidas -, estava em final de contrato com as águias e, por isso, chegará ao clube gaulês a custo zero.