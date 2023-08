Javi García faz ligação da equipa B com a principal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Javi García, adjunto de Roger Schmidt, é o elo de ligação entre a equipa B e o plantel principal. A revelação foi feita por Nélson Veríssimo, que regressou às águias para orientar a formação secundária – a estreia oficial é hoje, às 18 horas, diante do Mafra – depois de já ter treinado a equipa A em dois períodos.

"As vias de comunicação estão definidas e identificadas. Naquele contexto, e tive a oportunidade de lá estar, o trabalho diário da equipa A absorve completamente o treinador, mas temos uma via de ligação mais próxima com um dos adjuntos, o Javi García, que até acompanha alguns dos nossos treinos. Depois, é o dia a dia a promover um diálogo que se espera constante", afirmou Nélson Veríssimo à BTV.