João Alves e o dérbi na Luz: «Nesta fase existe uma questão de amor próprio, honra e dignidade»

O Benfica necessita de se empenhar na receção ao líder isolado Sporting, no domingo, da 11.ª jornada da Liga Betclic, para responder animicamente à recente eliminação prematura da Liga dos Campeões, vinca o ex-futebolista João Alves.

"Espero uma reação. Nesta fase, existe uma questão de amor próprio, honra e dignidade que está em causa. Para um clube como o Benfica, aquilo que aconteceu deixa marcas, que poderão ser aproveitadas negativa ou positivamente. Como é óbvio, espero que haja um aproveitamento em termos psicológicos da raiva que possa persistir e da vontade em dar a volta à situação. É o que me parece mais lógico", notou à agência Lusa o ex-médio internacional português, que representou as águias em 1978/1979 e entre 1980 e 1983.

O campeão nacional Benfica, segundo colocado, com 25 pontos, recebe o Sporting, líder isolado, com 28, no domingo, às 20h30, no Estádio da Luz, em Lisboa, em duelo da 11.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

"O Sporting tem sido a melhor equipa até agora, sem qualquer margem para dúvida. Os opositores também têm feito o possível para não deixarem dúvidas. Será um dérbi muito interessante para as duas equipas, mas, especialmente, para o Benfica: se perder, fica numa situação bastante fragilizada. Agora, a minha convicção é de que vai reagir bem à imagem deixada em Espanha e que as coisas serão corrigidas pelo treinador", afiançou.

Depois de ter chegado aos quartos de final da Liga dos Campeões nas duas temporadas anteriores, a formação do alemão Roger Schmidt ficou afastada da atual edição da prova na quarta-feira, ao averbar a quarta derrota em outras tantas rondas do Grupo D na casa da Real Sociedad (1-3), com três golos sofridos ao longo da meia hora inicial, na qual os 'txuri-urdin' tiveram ainda dois tentos anulados e desperdiçaram um penálti.

O Benfica voltou a jogar em 3-4-3, sistema ao qual tinha recorrido perante as lesões de Alexander Bah, Juan Bernat, Orkun Kökçü ou David Neres e que é predominante na era Rúben Amorim no Sporting, mas João Alves aguarda pelo regresso ao habitual 4-2-3-1.

"Razões da mudança tática? O treinador procurou melhorar o rendimento da equipa e os resultados, mas a questão é que, com aqueles jogadores que estavam nas faixas laterais [do ataque], sobretudo Ángel Di María e Rafa, o Benfica foi uma equipa completamente desequilibrada neste último duelo. Não teve bola e esteve perdida em campo", lamentou.

Na sequência do empate caseiro com o Casa Pia (1-1), da nona jornada da Liga Betclic, Roger Schmidt lançou de início três centrais no triunfo em Arouca (2-0), para o Grupo B da Taça da Liga, tendo mantido o brasileiro Morato junto de António Silva e do argentino Nicolás Otamendi na vitória em Chaves (2-0), da 10.ª jornada, e na deslocação a San Sebastián.

"Lembro-me de um jogo [em Arouca] em que o campo estava em muito más condições e pesadíssimo. Às vezes, aceita-se que possa haver uma ou outra variante tática. Aliás, os treinadores têm de as ter sempre à mão para poderem utilizá-las. Agora, tendo em conta as características do próprio plantel, o máximo aproveitamento dos melhores jogadores e até o historial tático de cada clube, parece-me que este sistema de três defesas centrais nunca teve nada a ver com a equipa que o Benfica tem. É a minha sensação", analisou.

Conhecido como 'luvas pretas' no futebol nacional, João Alves, de 70 anos, lembra que a partida em Chaves já havia revelado "fragilidades táticas" das águias, cujos flancos vão tendo João Neves e o norueguês Fredrik Aursnes, ambos médios de raiz, como titulares.

"O Sporting joga com jogadores habituados ao 3-4-3, que é, talvez, das estruturas mais difíceis de se colocar em prática. Isso passa pelas caraterísticas dos futebolistas e por questões de treino. Não houve tempo para as coisas crescerem naturalmente", concluiu.