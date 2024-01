João Mário ambicioso antes da Allianz Cup: «É possível ganhar todos os títulos que disputamos»

João Mário foi o porta-voz da ambição benfiquista antes da final four da Allianz Cup, uma prova na qual, sublinha, todo o grupo está focado em ganhar. É que no balneário das águias, de acordo com o médio, existe a confiança de que é possível vencer todos os títulos que estão em discussão e pede o apoio dos adeptos na quarta-feira: "O Benfica é gigante. Sentimos sempre que jogamos em casa".





"Este é o segundo troféu que vamos disputar esta época, sentíamos a obrigação de estar nesta Final Four, onde não conseguimos estar na temporada passada. As expectativas são jogar para vencer todos os troféus. Começámos a época muito bem na Supertaça, temos a Liga Europa, o campeonato, a Taça da Liga e estamos na Taça de Portugal. Este troféu é importante. Vai disputar-se numa semana, temos um primeiro jogo com o Estoril, equipa que está muito bem e respeitamos muito, mas a nossa ambição é clara, é vencer este troféu, porque é o próximo", sublinhou, em declarações à Liga TV, antes de reforçar que as águias querem ganhar as quatro provas em que estão envolvidas: "começámos a habituar-nos a ganhar, este grupo tem a ambição de ganhar cada vez mais, já conquistámos dois títulos juntos, queremos conquistar o terceiro, sentimos que com a qualidade da equipa e do plantel é possível ganhar todos os títulos que disputamos. Por isso, é começar já com a Taça da Liga e reforçar a confiança para o resto da época. Vamos lutar até ao último segundo para conquistar todos os títulos que faltam".Depois de ter realizado uma fase de grupos imaculada, com vitórias sobre o Arouca e o AVS, o médio admite que agora é a eliminar e que a abordagem pode ser diferente. "É sempre diferente quando jogamos uma competição eliminar, sabemos que só temos uma oportunidade. O campeonato é uma prova muito mais longa, temos tempo para errar, enquanto neste tipo de jogos não podemos errar. A equipa tem a maturidade suficiente para saber que a meia-final é um jogo fundamental, portanto vamos entrar com a maior seriedade, tentar vencer o Estoril e depois disputar a final", anotou, referindo-se a este troféu como "interessante"."Numa altura em que se fala no número de jogo que temos, o formato é adequado,disputarmos dois jogos e depois meia-final e final. É importante porque não se pode adicionar mais jogos aos que temos. É um título, o que é sempre importante. Para nós que jogamos, ter oportunidade de ganhar um troféu em quatro jogos é ótimo. E no Benfica é um troféu que não conquistamos há algum tempo que queremos dar esta alegria", apontou.As águias já conquistaram sete vezes a Taça da Liga, mas João Mário vinca que, do atual plantel, ninguém levantou este troféu, pelo que lutam por esse desígnio."Benfica já ganhou muitas vezes este troféu, mas o nosso grupo nunca conquistou, portanto é um objetivo grande. Queremos muito ganhar, é uma ambição grande, é um troféu que o clube não conquista há algum tempo. Somos cobrados hoje, tudo o que é passado é passado e temos a ambição de conquistar este troféu agora", explicou, tendo frisado, sem referir o nome do FC Porto, que o adversário de quarta-feira já derrotou "equipas importantes"."Tivemos um jogo fora muito difícil com o Estoril, já derrotaram algumas equipas importantes esta época, portanto tem todo o nosso respeito. Joga muito bem e temos de ser sérios e respeitar a qualidade individual e coletiva do Estoril. Tenho a certeza de que será um bom jogo, porque o Estoril é uma equipa que também tenta jogar. Estamos preparados para fazer um jogo sério e chegar à final", concluiu.