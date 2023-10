João Mário associado ao interesse de clubes árabes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Mário volta a estar na mira dos árabes. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, especializado em transferências, um clube da Arábia Saudita prepara uma oferta de 15 milhões de euros pelo médio, de 30 anos.

No último verão, o subcapitão dos encarnados foi tentado pelos milhões do Médio Oriente, à semelhança de Rafa, mas optou por permanecer no Benfica, pelo qual cumpre o terceiro ano de contrato. Depois de ter renunciado à Seleção Nacional, o médio optou por concentrar-se nas águias, não equacionando sequer sair. João Mário está vinculado aos encarnados até 2026.