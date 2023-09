João Mário chegou aos 100 jogos pelo Benfica: «Espero fazer ainda melhor este ano»

João Mário chegou aos 100 jogos pelo Benfica, frente ao V. Guimarães, e assume que esta é uma marca "muito especial". Mas, mais do que o que aconteceu para trás, entre momentos bons e menos bons, o médio mostra que quer é continuar a somar jogos, vitórias e títulos pelo clube da Luz."[V. Guimarães] foi um jogo bom, não só meu, mas de toda a equipa. A nível individual pensava muito no golo, porque o último que tinha marcado, na época passada, tinha sido com o Vitória. Queria muito que acontecesse, tive algumas oportunidades, mas não aconteceu. Mas foi especial, porque a equipa ganhou, jogámos bem, voltámos a ter ótima dinâmica de jogo, como tínhamos apresentado no ano passado. E estamos no bom caminho. Para mim é especial por isso. Temos de continuar, pois temos muitos objetivos pela frente este ano e quero ajudar muito o Benfica", apontou o médio, em declarações à Benfica Play, sublinhando aquilo em que se considera muito útil à equipa: "Penso que trago alguma maturidade. Acho que estou na idade perfeita para assumir-me cada vez mais dentro e fora de campo. Tenha essa responsabilidade por ser sub-capitão. Estou na idade perfeita para superar-me cada vez mais. O ano passado foi muito bom, mas espero fazer ainda melhor este ano".Como referido anteriormente, João Mário, de 30 anos, reconhece que este percurso de águia ao peito nem sempre foi feliz. Sobretudo, depois de na primeira época pelas águias, com Nélson Veríssimo, ter perdido o estatuto de titular. Mas o médio prefere focar-se nos aspetos positivos desta ligação."Quando atingimos esta marca [100 jogos] fazemos uma reflexão de tudo o que aconteceu. Lembro-me do primeiro ano no Benfica, não foi sempre tudo positivo, tive momentos difíceis, mas acima de tudo lembro-me da época passada, a preponderância que tive, as pessoas que me ajudaram, o apoio que temos, acho que o Benfica é um clube muito grande e especial. Quem está cá dentro percebe muito isso, pela forma como nos apoiam, é incrível", apontou o benfiquista, recordando um dos momentos mais especiais que viveu pelos encarnados: "Aquele penálti contra o Vizela, no ultimo minuto [N.D.R. na época passada]. Foi uma responsabilidade muito grande, mas aquela celebração grande após o golo... Foi uma união muito grande entre nós e os adeptos. A nível de momento especial, acredito que tenha sido o mais efusivo".