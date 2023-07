João Mário rejeita cenário de saída: «Estou muito feliz e quero continuar no Benfica»

João Mário garantiu estar satisfeito no Benfica e dá preferência à continuidade no clube da Luz. O médio negou o cenário de saída independentemente de quaisquer rumores de mercado. "Estou muito feliz cá. Gosto muito deste grupo. Quero continuar no Benfica. Sair não é uma opção. Enquanto estiverem contentes comigo e eu também estiver, será sempre um prazer", disse aos jornalistas durante o estágio em Burton, Inglaterra.Mais perto da saída está Rafa, que tem uma oferta do Al Sadd do Qatar, mas João Mário vê o colega a trabalhar ao máximo para ajudar as águias. "Vejo um líder, um jogador muito importante. Desejo que fique e que ajude muito", frisou.Depois da conquista do campeonato nacional, João Mário manteve os pés assentes na terra e lembrou que será preciso trabalho para revalidar a conquista. "Partimos todos do zero. Tudo o que aconteceu já é passado para nós. O ‘38’ foi bonito, mas o objetivo é conquistar o '39'. Partimos todos do zero. O principal objetivo é a conquista do campeonato", manifestou, admitindo que, a nível individual, será difícil atingir os mesmos números. "É difícil, mas vou tentar. O ano passado foi excecional. A minha meta é tentar fazer melhor. Os números são uma referência", expressou.O camisola '20' também falou da exigência física nestas primeiras sessões de trabalho. "Tem sido muito inteno, é normal nas preparações. Há muito otimismo e a preparação está a ser muito boa. Estamos a ganhar confiança e forma física", analisou.