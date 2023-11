João Mário tem ambições na Champions: «Tudo iremos fazer para seguir nesta competição»

O Benfica chega à 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões com zero pontos, mas João Mário garante que o grupo não atira a toalha ao chão e que irá fazer tudo para seguir em frente na competição."Olhamos para este jogo com otimismo, obviamente que queremos dar uma resposta diferente daquilo que foi o jogo em nossa casa. Depois de três resultados menos positivos na Champions, queremos uma vitória e tudo iremos fazer para seguir nesta competição. Podem contar com um Benfica ambicioso", prometeu o jogador dos encarnados, em declarações à DAZN.