João Neves: «Não é concorrência, é para aprender e crescer»

Titular diante do Celta de Vigo , João Neves mostrou-se satisfeito com aquilo que o Benfica tem feito nesta pré-temporada e aproveitou também para deixar uma promessa aos adeptos quanto ao que aí vem."Estamos nesta pré-época para trabalhar, para continuar o que fizemos na época passada. Os resultados surgem com a nossa qualidade e competência", começou por dizer o jovem médio, que sobre a corrida pelo título deixou uma certeza: "Vamos fazer o melhor possível, isso posso prometer aos adeptos. Depende como as coisas correm, mas vamos dar tudo".Para esta temporada, o Benfica reforçou o sector mais ofensivo, mas para João Neves estas adições ao plantel não são concorrência, mas sim algo positivo."Não é concorrência, é para aprender e crescer. É o Benfica e em qualquer lado estamos fortes. Temos uma boa equipa. "Todos os reforços, o Di María e os outros, são muito importante. Estamos gratos por tê-los. Estes jogadores tazem experiência, ensinam muito", considerou o médio, que a finalizar elogiou ainda Kokçu: "É um excelente jogador e excelente pessoa".