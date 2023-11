João Neves: «O jogo com o Sporting é importante mas a meio da semana temos um mais importante»

João Neves foi uma das figuras da vitória do Benfica por 2-0 no terreno do Chaves, mas olha com ambição para a semana exigente que as águias têm pela frente, nomeadamente o dérbi com os leões, marcado para 12 de novembro na Luz."O jogo com o Sporting é importante mas a meio da semana temos um mais importante [com a Real Sociedad], que é o próximo, e vamos tentar fazer tudo para conseguir vitórias em todos os jogos", anotou o jovem que foi eleito o homem do jogo, no triunfo com os flavienses: "Tento dar sempre o meu melhor, independentemente da posição em que jogue. Claro que não é a minha posição de origem, mas se o míster me colocou é porque acha que tenho características para fazer aquele papel. A minha concentração tem de estar sempre no máximo, não muda se jogar no meio, à direita, à frente ou atrás. A minha concentração tem de estar sempre no máximo ".Sobre o regresso das águias às vitórias nos jogos da Liga Betclic, João Neves sublinhou a atitude dos encarnados: "O clima não ajudou, mas tentámos impor o nosso jogo, entrámos com atitude, empenho, com vontade de ir à procura do resultado. Fizemos o primeiro golo, não importa quem faz, se sou eu ou um colega. Fomos depois à procura de mais, para tentar matar o jogo o mais cedo possível."