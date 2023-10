João Neves sobre Chiquinho e João Mário: «Os conselhos que me dão é como se fosse o meu pai a dar»

Tal como João Mário e Di María, o jovem João Neves concedeu esta segunda-feira uma entrevista aos canais oficiais da UEFA na véspera do Inter Milão-Benfica, que se realiza esta terça-feira (amanhã), pelas 20 horas de Lisboa, em jogo a contar para a segunda ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.Durante a entrevista, o centro-campista realçou a importância que os jogadores mais experientes, como são os casos de Chiquinho e João Mário, têm tido na sua adaptação à equipa principal, comparando os conselhos que esta dupla lhe dá aos do... próprio pai."Comecei no CFT do Algarve [em Faro], passei lá cinco anos e, quando fiz os 12 anos, vim para o Benfica Campus com a ideia de ser jogador profissional de futebol. Este processo trouxe-me amigos e objetivos de vida. Tornou-me numa pessoa inconformada e com uma mística à Benfica.""A minha chegada à equipa principal foi diferente pela quantidade de opções que havia e que passou a haver. Acho que aproveitei da melhor maneira. Foi um treino ou dois que fiz enquanto os jogadores da equipa A estavam no Mundial, acho que chamei a atenção do treinador. A estreia vai ser sempre um marco na minha vida. Apesar da derrota [0-1 frente ao Sevilha, em jogo de preparação a 11 de dezembro de 2022], foi um dos dias mais felizes que tive no Benfica. Foi o dia em que consegui alcançar o meu primeiro objetivo, que era estrear-me na equipa principal. Desde aí tem corrido bastante bem, os meus colegas também são super acolhedores e super simpáticos no que toca a descontrair, perceber o que têm de fazer, e estou-lhes grato.""Gosto de sentir muito a bola, fazer coisas simples, acho que é isso que me diferencia. Às vezes o jogo simples é o certo.""Quando estou lá dentro, apesar de muito altos, os aplausos e os cânticos quase que nem os oiço. Abstraio-me do que está à volta e concentro-me no que está dentro de campo. Mas quando o jogo acaba e vamos aplaudir os adeptos é sempre um motivo de orgulho. É excelente saber que os adeptos estão comigo e com a equipa.""O Chiquinho e o João Mário são os jogadores mais velhos com quem me dou mais, apesar de me dar com todos os outros. Os conselhos que me dão é como se fosse o meu pai a dar. Sabem o que é ter 18 anos e estar na equipa principal. Sabem o que têm de transmitir.""Esta prova é a melhor que existe no mundo, um dos nossos objetivos. Apesar de termos muitos objetivos a longo prazo, é em cada jogo que pensamos. Conseguir os melhores resultados possíveis em todos os jogos para que o objetivo a longo prazo se possa concretizar."