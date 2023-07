João Victor de regresso a Lisboa para pré-época: brasileiro já partilha imagens da Luz

Imagem partilhada nas 'stories' do Instagram

Depois de cerca de meio ano longe de Lisboa, período em que Nantes lhe foi casa, João Victor está de regresso. O brasileiro, que foi emprestado em janeiro, prepara-se para fazer a pré-temporada com o plantel encarnado, como o nosso jornal escreveu há quase um mês. Entusiasmado com o retorno, o central até partilhou uma imagem nas 'stories' do Instagram em que se vê o Estádio da Luz. Legendou-a com um coração.Mesmo que não tenha tido o protagonismo que certamente esperava no Nantes, o defesa vai ser reavaliado por Roger Schmidt. É certo, ainda assim, que não se lhe perspetiva vida fácil, novamente. Com a renovação de Otamendi e partindo do pressuposto que António Silva não sairá, tudo indica que João Victor terá de aceitar a condição de suplente. Assim como Lucas Veríssimo, que continua a ser desejado no Brasil, e Morato, outro central que motivou uma proposta de 10 milhões de euros do Fulham. Também Tomás Araújo estará de regresso às águias, depois de um empréstimo ao Gil Vicente.Na primeira metade da temporada, antes de aviar malas rumo a França, João Victor fez apenas três partidas de águia ao peito. Entrou já nos descontos na vitória (5-3, após pen.) frente ao Penafiel e foi titular em dois encontros consecutivos da Allianz Cup, nos triunfos com o Estrela da Amadora (3-2) e com o Penafiel (2-0). Com pouco protagonismo, o jogador que no mercado de verão custou aos cofres da Luz 9,5 milhões de euros (valor desembolsado por 75% do passe) acabou por reforçar o Nantes por empréstimo mas sem opção de compra.