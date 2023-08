Jogador da Real Sociedad analisa grupo do Benfica: «Sabíamos que seria difícil»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Martin Zubimendi, médio da Real Sociedad, analisou o grupo D da Liga dos Campeões, no qual está ainda o Benfica, Inter e Salzburgo, e espera muitas dificuldades para os bascos na competição."Sabíamos que qualquer grupo seria difícil e assim aconteceu. Calhou-nos o vice-campeão da última Champions [o Inter], o campeão de Portugal [Benfica] e o Salzburgo, já defrontámos há alguns anos", analisou um dos capitães do conjunto espanhol, que acabou por destacar um aspeto positivo: "Pelo menos as deslocações são próximas. Vamos lutar muito e desfrutar da competição".Refira-se que a Real Sociedad chega à fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de na última temporada ter conquistado o quarto lugar da Liga espanhola. A última participação dos bascos na competição milionária remonta à época 2013/14, ou seja, há precisamente 10 temporadas.