Jogadores do Benfica festejam Supertaça e Otamendi brinca com João Neves: «Bora dormir miúdo!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Odysseas Vlachodimos (@vlachod1mos)

O Benfica conquistou esta quarta-feira a Supertaça ao bater o FC Porto no Estádio Municipal de Aveiro por 2-0 com golos de Di María e Petar Musa. Depois da festa no relvado, os jogadores das águias recorreram às redes sociais para destacarem o "excelente começo" de temporada, com publicações que deram origem a vários comentários... curiosos.Um desses comentários foi da autoria do capitão do Benfica, Otamendi, que no 'post' de João Neves... não perdeu a oportunidade: "Bora dormir, miúdo", brincou o central argentino, antes de sublinhar: "Jogas muito!".Outro dos mais acarinhados foi Di María, que recebeu muitos elogios na sua publicação: "Nascido para jogar finais", referiu Henrique Araújo. "Um privilegiado", atirou Otamendi."Supertaça!""Mais uma""Foi à Benfica""Que maneira de começar a temporada! Lutámos muito para vencer este jogo e estou muito orgulhoso por todo o trabalho da equipa. É só o começo! Vamos juntos sempre!""Início perfeito de temporada, vamos por mais!"utilizou o emoji de um coração"A Supertaça é nossa! Sempre bom começar a temporada com um troféu""Feliz por arrancar a época assim. Foi um jogo duro, mas merecemos o título. E é por isso que levamos o troféu para Lisboa. Vamos Benfica. Parabéns a toda a equipa pelo sacrifício e pela mentalidade vencedora. Continuamos a crescer""Um bom início de época. Vamos Benfica""Parabéns equipa! Primeiro troféu e objetivo conseguido""Sobre ontem à noite... Vamos Benfica!""Excelente começo. Vamos Benfica!""A Supertaça é nossa! Não havia melhor forma de começar a época. Vamos, Benfica!"













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alexander Bah (@alexanderbah)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por António Silva (@antoniosilva.66)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mihailo Ristic (@1risticmihailo)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Neves (@joao_neves87)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Orkun Ko¨kcu¨ (@orkunkokcu)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fredrik Aursnes (@fredrikaurs18)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Ma´rio (@joaomario)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por David Jura´sek (@dava33__)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Petar Musa (@petarmusa)