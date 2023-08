Jogo em Barcelos: Benfica multado em quase 9 mil euros

O Benfica foi multado em quase 9 mil euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, por ocorrência no encontro com o Gil Vicente, em Barcelos, no último sábado, que as águias venceram, por 3-2.De acordo com o mapa de castigos, a SAD da Luz terá de desembolsar 8.290 pela utilização de pirotecnia por parte dos adeptos do Benfica: 9 flashlight, 5 potes de fumo, 6 petardos e 5 tochas.Por outro lado, os insultos dirigidos ao árbitro João Pinheiro e ao guarda-redes gilista, Andrew, custa 612 euros. Tudo somado, a fatura a enviar para a Luz é de 8.902 euros.