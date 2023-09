Jornalista brasileira indignada com ausência de Arthur Cabral na seleção: «É inacreditável»

Giovanna Kill, jornalista da TNT Sports, ficou indignada com a ausência de Arthur Cabral na seleção canarinha. A brasileira olhou para os números e lembrou o rendimento do jogador do Benfica na temporada passada, comparando-o com o dos jogadores chamados por Fernando Diniz. Kill sente que o goleador tem sido injustiçado há muito tempo."É ridículo convocar Matheus Cunha e Richarlison e não chamar Arthur Cabral. É inacreditável o que está a ser feito com ele. Não só agora, mas antes também. Não tem o mediatismo e muita gente nem conhece o trabalho dele, como aconteceu com o Raphinha, quando estava no Leeds. Ele é jovem, tem 25 anos, um ano a menos que o Richarlison. E o Matheus tem 24. Essa idade está nivelada. Fez 17 golos na época passada [ao serviço da Fiorentina] contra um que fez 2 [Matheus Cunha] e o outro [Richarlison] fez 3. Não há justificação para ele não ser chamado", referiu num programa da estação brasileira.Contratado à Fiorentina por 20 milhões de euros (o valor pode subir para os 25 M€ consoante objetivos), Arthur Cabral marcou presença em três jogos pelo Benfica esta época, dois deles como titular. Por agora, ainda procura a estreia a marcar de águia ao peito.