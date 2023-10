Jornalista italiano coloca promessa do Shakhtar no radar do Benfica

Georgiy Sudakov, médio-ofensivo do Shakhtar, está a ser observado pelo Benfica, de acordo com o jornalista italiano Nicolò Schira. De acordo com esta fonte, há vários clubes de topo com o jogador, de 21 anos, no radar. Juventus, Arsenal e Chelsea estão atentos, tal como o Brighton.O jogador, de 21 anos, é uma peça influente na formação ucraniana. Ainda na última quarta-feira marcou ao Barcelona, na derrota da equipa de Donetsk, por 2-1, para o Grupo H da Liga dos Campeões. Na mesma prova, também foi titular frente ao FC Porto, a 19 de setembro.Internacional ucraniano por 11 ocasiões, Sudakov é formado precisamente no Shakhtar e esteve em destaque no Euro sub-21 deste ano ao anotar 3 golos em 5 jogos na campanha da Ucrânia até às meias-finais. Em 2023/24, pelo Shakhtar, fez 10 jogos e anotou 3 remates certeiros.