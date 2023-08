Jornalista ucraniano revela como o Benfica ganhou a corrida ao Inter por Trubin

Trubin será reforço para a baliza do Benfica, mas também esteve na lista do Inter, que acabou por contratar Yann Sommer ao Bayern Munique por seis milhões de euros. Agora, o jornalista ucraniano Ihor Tsyganyk revela o motivo para que os italianos tenham saído da corrida: a proposta dos milaneses foi abaixo daquilo que o Shakhtar pretendia."A situação desenvolveu-se muito rapidamente durante os últimos dias. O Inter ofereceu 12 M€ por 100% dos direitos económicos do jogador. O Shakhtar até estava dispostoa a aceitar, mas queria que a proposta fosse apenas por uma fatia dos direitos e queria ficar com uma percentagem da próxima venda", afirmou no seu canal de Youtube 'Tsyganyk Live', citado pelo 'Football Hub'.Ora, foi precisamente isso que o Benfica fez. As águias até vão pagar menos (10 M€, mais 1 M€ consoante objetivos). No entanto, o Shakhtar terá direito a 40% de uma mais-valia de uma futura transferência.