José Boto antevê dificuldades ao Benfica: «Impressiona a forma como o Inter destrói o adversário»

«Dimarco, Bastoni e Barella são os melhores do Mundo nas suas posições»

A tarefa do Benfica na Liga dos Campeões está mais complicada esta temporada, garante José Boto, que sustenta que o Inter Milão melhorou e é "uma das melhores equipas da Europa". Em entrevista ao L'Interista, o antigo coordenador de scouting do Benfica admite, ainda assim, que Ángel Di María "pode decidir o jogo"."Quando jogaram no ano passado pensei que o Benfica era mais forte que o Inter e depois foram os nerazzurri que passaram [às meias-finais da prova milionária]. Este ano penso o contrário: vejo o Inter mais forte, neste momento", começa por avaliar Boto, que destaca o ataque da equipa italiana: "Assisti a jogos do Inter e fiquei impressionado com a forma como destroem o adversário. Não é uma equipa que pensa apenas na posse de bola ou no controlo do jogo. A forma como ataca, com 4, 5 ou 6 jogadores, é notável."Boto prosseguiu nos elogios aos nerazzurri, garantindo: "Estava a assistir a um jogo recente do Inter com alguns amigos. Disse-lhes: 'Se fosse o diretor esportivo do melhor club do mundo com recursos financeiros ilimitados, não pensaria duas vezes e compraria imediatamente três jogadores que estão no Inter hoje. São eles Dimarco, Bastoni e Barella. Nas suas posições são os melhores do Mundo. Depois há muitos outros fortes, como é Lautaro Martinez é impressionante agora. E isto não significa que o Inter vá vencer, mas atualmente são uma das equipas mais fortes da Europa."Do lado dos encarnados, Boto destaca aquele que é para si uma grande arma. "É um jogador de topo, a idade pouco importa. A forma como toca na bola pode decidir o jogo. E pode fazê-lo no Benfica, como em todas as equipas onde jogou", avaliou.Também Trubin mereceu uma apreciação especial do português, que com ele se cruzou no Shakhtar Donetsk. "É um dos melhores guarda-redes sub-23 da Europa, mas também acho que o Inter fez um bom negócio ao comprar Sommer, que por sua vez é um dos melhores guarda-redes do mundo. Ambos cometeram erros individuais – Sommer no campeonato e Trubin na Champions - o que não significa nada", avaliou.