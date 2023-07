Jovem argentino pressiona Vélez para aceitar proposta do Benfica e faz "ameaça" à direção

En la semana, Gianluca Prestianni presionó a los dirigentes de Vélez para que acepten la oferta del Benfica, y pueda irse en enero, ya que por normativa FIFA no puede ser transferido siendo menor de edad.

Además, el jugador amenazó con irse ahora por la cláusula de rescisión de… pic.twitter.com/85IEEiWYDh — Gianluca Poggi (@GianluPoggi) July 31, 2023

O jornalista argentino Gianluca Poggi revela nas redes sociais que Gianluca Prestianni está a pressionar o Vélez Sarsfield a aceitar a proposta do Benfica, com a transferência a consumar-se em janeiro, depois de completar os 18 anos. Poggi fala mesmo numa "novela".O jovem extremo, internacional argentino de sub-17, terá mesmo 'ameaçado' a direção do clube argentino lembrando que pode sair já, mercê da cláusula de rescisão que consta no seu contrato, no valor de 12 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de euros.O ambiente no clube parece não ser por estes dias o melhor. Prestianni e outros companheiros de equipa recusam-se a treinar, depois de alguns adeptos terem invadido a academia do Vélez, após uma derrota, agredindo os jogadores.