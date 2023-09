Juan Bernat ainda à parte do plantel do Benfica

Juan Bernat, o último reforço do Benfica, está a realizar uma espécie de pré-temporada no Seixal. O lateral-esquerdo cedido pelo Paris Saint-Germain faz preparação específica, para adquirir os níveis físicos, que lhe permitam ficar às ordens de Roger Schmidt.





Após cinco dias de folga, os encarnados voltaram esta sexta-feira à tarde aos treinos, com Bernat à parte. Aliás, durante este período, o espanhol deslocou-se ao Benfica Campus para efetuar o seu programa de preparação.Bernat, de 30 anos, fez o último jogo a 27 de maio e, antes de se transferir para o Benfica, treinava com os jogadores que não entravam nos planos de Luis Enrique.Privado de 12 internacionais, que se encontram ao serviço das respetivas seleções, de Alexander Bah, que foi dispensado da Dinamarca devido a um problema no pé esquerdo, e dos lesionados André Gomes, Jurásek e Gonçalo Guedes, Roger Schmidt contou com três guarda-redes da formação.